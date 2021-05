Tommaso Zorzi, la sorella Gaia fa coming out sui social e lui lo scopre così: “Ma sei mia sorella!” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Grande Fratello Vip gli ha di fatto spalancato le porte del successo. Con la sua partecipazione e poi con la vittoria finale Tommaso Zorzi si è imposto all’attenzione di tutti e soprattutto dei produttori televisivi. così è diventato uno dei personaggi, se non ‘il’ più richiesto. Scelto come opinionista all’Isola dei Famosi e poi un programma tutto suo, il “Punto Z”, che andava in onda prima su Mediaset e poi su Italia1 alle 18, ogni giorno. Da poco Tommy è stato ‘paparazzato’ in compagnia di Tommaso Stanziani mentre passeggiava a Milano fra i giardini di via Palestro. Pare proprio che tra l’ex gieffino e l’ex Amici ci sia qualcosa più di una semplice amicizia. Ma la notizia bomba delle ultime ore riguarda un’altra componente della famiglia Zorzi, ovvero la sorella di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Grande Fratello Vip gli ha di fatto spalancato le porte del successo. Con la sua partecipazione e poi con la vittoria finalesi è imposto all’attenzione di tutti e soprattutto dei produttori televisivi.è diventato uno dei personaggi, se non ‘il’ più richiesto. Scelto come opinionista all’Isola dei Famosi e poi un programma tutto suo, il “Punto Z”, che andava in onda prima su Mediaset e poi su Italia1 alle 18, ogni giorno. Da poco Tommy è stato ‘paparazzato’ in compagnia diStanziani mentre passeggiava a Milano fra i giardini di via Palestro. Pare proprio che tra l’ex gieffino e l’ex Amici ci sia qualcosa più di una semplice amicizia. Ma la notizia bomba delle ultime ore riguarda un’altra componente della famiglia, ovvero ladi ...

davidemaggio : @tommaso_zorzi Appunto. Vedrai che il nuovo progettone andrà meglio. Se però il tuo atteggiamento è questo, la solu… - QuiMediaset_it : Con la puntata di oggi si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su #Italia1 de #ilpuntozeta condotto… - davidemaggio : @tommaso_zorzi Se non riesci ad accettare il fatto che i giornalisti parlino di te, dovresti cambiare mestiere. Pur… - GIGI59096412 : @corsadapingu @rita337721 @AnnamariaCerea @davidemaggio @tommaso_zorzi non so quante volte ho risposto a questa aff… - stoocactus : non so voi, ma io mi vedo già in discoteca a cantare 'ti prenderei a morsi, se tu fossi oppini, io sarei tommaso zorzi' -