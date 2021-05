Terzo Valico, al via la seconda fase del Progetto condiviso: altri 49 milioni ai Comuni coinvolti (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini questa mattina ha partecipato – da remoto – al via alla seconda fase del “Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese” che coinvolge 11 Comuni della provincia di Alessandria e che si articola a corredo della costruzione del Terzo Valico dei Giovi, 53 chilometri di nuova linea ferroviaria che connetterà Genova, Torino e Milano creando un’unica area urbana. Ai Comuni interessati dall’opera sono stati destinati 60 milioni di euro di investimenti – di cui 11 già distribuiti e altri 49 pronti ad essere investiti – frutto di un’iniziativa nata da un’intesa fra il MIMS, il Commissario Straordinario del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini questa mattina ha partecipato – da remoto – al via alladel “di sviluppo del territorio piemontese” che coinvolge 11della provincia di Alessandria e che si articola a corredo della costruzione deldei Giovi, 53 chilometri di nuova linea ferroviaria che connetterà Genova, Torino e Milano creando un’unica area urbana. Aiinteressati dall’opera sono stati destinati 60di euro di investimenti – di cui 11 già distribuiti e49 pronti ad essere investiti – frutto di un’iniziativa nata da un’intesa fra il MIMS, il Commissario Straordinario del ...

Advertising

alessiogiobbi : RT @fsnews_it: Presentato ad #Alessandria il progetto condiviso nell’ambito del Terzo Valico dei Giovi, opera intesa come nuovo modello di… - fsitaliane : Presentato ad #Alessandria il progetto condiviso nell’ambito del Terzo Valico dei Giovi, opera intesa come nuovo mo… - ElioDefrani : 'Terzo Valico, un progetto condiviso che cambierà il territorio' - fsnews_it : Presentato ad #Alessandria il progetto condiviso nell’ambito del Terzo Valico dei Giovi, opera intesa come nuovo mo… - ansa2030 : Terzo Valico: Giovannini,promuoviamo la mobilità sostenibile. 'Dobbiamo progettare il futuro con scenari alternativ… -