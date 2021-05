Ronzulli smentisce aggravamento Berlusconi | “Dimesso a giorni”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 14 maggio 2021) Liciaha smentito l'aggravarsi delle condizioni di salute di Silvio, da duedi nuovo ricoverato al san Raffaele a Milano, prevedendo "in questi" le sue dimissioni dall'ospedale. "Non è tempo di coccodrilli. Per quelli c'è ancora tanto tanto tempo", ha voluto rassicurare ad oggi. Praticamente in contemporanea con la dichiarazione di, è arrivata quella del medico personale diAlberto Zangrillo: "Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene.Fatevene una ragione", ha scritto su Twitter. Zangrillo è Prorettore del San Raffaele, responsabile della Anestesia e della Rianimazione.