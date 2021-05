Pirlo: “I miei errori sono stati tanti, ma non posso venire qui a raccontarli” (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter, Andrea Pirlo ha toccato anche i temi della discontinuità della Juventus e dei suoi errori in stagione. Queste le sue parole: “Mancanza di continuità? Sì dispiace soprattutto per quello, in certe occasioni c’è mancata quella compattezza necessaria per raccogliere qualche punto in più. Abbiamo avuto cali di tensione e succede quando non hai il fuoco dentro in tutte le partite che perdi punti che costano i campionati”. Sugli errori: “Ci sono stati tanti errori e in testa ho già tutto e alla fine dell’anno parlerò con il mio staff di quello che abbiamo fatto bene e di quello che abbiamo fatto male. Se siamo arrivati così a questo punto della stagione vuol dire che ci sono ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter, Andreaha toccato anche i temi della discontinuità della Juventus e dei suoiin stagione. Queste le sue parole: “Mancanza di continuità? Sì dispiace soprattutto per quello, in certe occasioni c’è mancata quella compattezza necessaria per raccogliere qualche punto in più. Abbiamo avuto cali di tensione e succede quando non hai il fuoco dentro in tutte le partite che perdi punti che costano i campionati”. Sugli: “Cie in testa ho già tutto e alla fine dell’anno parlerò con il mio staff di quello che abbiamo fatto bene e di quello che abbiamo fatto male. Se siamo arrivati così a questo punto della stagione vuol dire che ci...

Pirlo: “I miei errori sono stati tanti, ma non posso venire qui a raccontarli” alfredopedulla.com Pre Juventus-Inter: le dichiarazioni di Pirlo Leggi le dichiarazioni di Pirlo per il pre Juventus-Inter match valido per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie ...

Ecco da dove ripartirà Pirlo dopo la Juve Ora non pensiamo al futuro'. Pirlo su CR7 e quell'abbraccio a Baronio: 'Gruppo unito. Sono tutti nella me***. Rosa Juve da scudetto, è mancata la difesa!' Ordine a OR: 'Pirlo come Sarri, ha trovato un ...

