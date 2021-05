Pellicola per alimenti: 3 utilizzi inaspettati che vi conquisteranno! (Di venerdì 14 maggio 2021) La Pellicola per alimenti trionfa nel cassetto della cucina tra gli utensili indispensabili per conservare intatti gli avanzi di cibi, per sigillare creme o salse, per avvolgere tramezzini e panini. Forse, però, non sapete che la sua versatilità le consente di essere impiegate anche per altri scopi! Uno di questi, in verità, è assai comune tra le donne più esperte nel fai da te. Ad esempio, in molte apprezzano le sue qualità termiche e la impiegano mentre attendono i tempi di posa di maschere per i capelli o di fanghi anticellulite. Vi basterà srotolarne quanto basta per avvolgere la chioma o le gambe, i prodotti non coleranno e voi potrete nel mentre, svolgere altre attività domestiche. Ma non finisce qui! Sono almeno 3 i settori in cui vi tornerà utilissima! Curiose? Iniziamo! Pellicola per alimenti: 3 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 14 maggio 2021) Lapertrionfa nel cassetto della cucina tra gli utensili indispensabili per conservare intatti gli avanzi di cibi, per sigillare creme o salse, per avvolgere tramezzini e panini. Forse, però, non sapete che la sua versatilità le consente di essere impiegate anche per altri scopi! Uno di questi, in verità, è assai comune tra le donne più esperte nel fai da te. Ad esempio, in molte apprezzano le sue qualità termiche e la impiegano mentre attendono i tempi di posa di maschere per i capelli o di fanghi anticellulite. Vi basterà srotolarne quanto basta per avvolgere la chioma o le gambe, i prodotti non coleranno e voi potrete nel mentre, svolgere altre attività domestiche. Ma non finisce qui! Sono almeno 3 i settori in cui vi tornerà utilissima! Curiose? Iniziamo!per: 3 ...

Advertising

argoproject : POESIE EDITE E INEDITE (1947-1991) di Corrado Costa 476 pagine di leggerezza, da leggere in controluce, come pellic… - VincenzoNamor85 : @simposiarca73 Esatto, film del genere li posso rivedere anche una volta al giorno e mi fanno sempre ridere. Anche… - robgreg : Scopro con colpevole ritardo che basta un po’ di pellicola trasparente per bloccare il tappo del lavandino e lascia… - pierced_yukki : Ho un po' di ispirazione per, magari, una futura storia. Incredibile il mondo in cui si entra quando si fantastica.… - LolloArgentieri : RT @SIAE_Official: 'Un film che non lascia indifferenti', è per Michele Anselmi 'Gloria Mundi'. La pellicola del regista marsigliese Robe… -