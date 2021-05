Ostia, con botte e minacce costringevano una 19enne a prostituirsi per pagare un debito del fidanzato (Di venerdì 14 maggio 2021) costringevano, anche con la violenza, una ragazza di 19 anni a prostituirsi e a subire rapporti sessuali contro la sua volontà. Un vero e proprio sfruttamento a cui gli agenti della Polizia Giudiziaria del X Distretto Lido di Roma – diretto da Antonino Mendolia – hanno messo la parola fine. Sì, perché hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto a carico di due persone per sfruttamento della prostituzione e tentata estorsione, nonché denunciato per favoreggiamento 3 persone – due donne romene e un italiano – . Il provvedimento è stato emesso al termine di una rapida, ma intensa attività coordinata dalla Procura di Roma. Ostia, costringevano una 19enne a prostituirsi I due soggetti sottoposti al Fermo, C.F.A di 32 anni e C. R di 21 anni, entrambi romeni, in concorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021), anche con la violenza, una ragazza di 19 anni ae a subire rapporti sessuali contro la sua volontà. Un vero e proprio sfruttamento a cui gli agenti della Polizia Giudiziaria del X Distretto Lido di Roma – diretto da Antonino Mendolia – hanno messo la parola fine. Sì, perché hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto a carico di due persone per sfruttamento della prostituzione e tentata estorsione, nonché denunciato per favoreggiamento 3 persone – due donne romene e un italiano – . Il provvedimento è stato emesso al termine di una rapida, ma intensa attività coordinata dalla Procura di Roma.unaI due soggetti sottoposti al Fermo, C.F.A di 32 anni e C. R di 21 anni, entrambi romeni, in concorso ...

