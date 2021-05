Osservatorio Cna | “Nelle piccole imprese l’occupazione regge | in attesa che vengano rimosse le barriere protettive”

(Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA – Il procedere della campagna vaccinale e il conseguente allentamento delle restrizioni sociali cominciano a far sentire il proprio effetto anche sul. A rilevarlo è l’lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le tendenze delartigiane, micro edal 2014, all’inizio della stagione di riforme che ha profondamente modificato il mercato del lavoro italiano. A marzo di quest’annotra i “piccoli” risulta in aumento in termini sia congiunturali (+0,4%) sia tendenziali (+0,8%). Una mini-ripresa, ma che rappresenta un dato comunque molto incoraggiante: su base annua si tratta del primo incremento dopo ben sette mesi contraddistinti dal segno negativo. E ...

