Nessun resto di Emanuela Orlandi tra le ossa del cimitero Teutonico. Avv. Sgrò: “Perché quelle due tombe sono vuote? (Di venerdì 14 maggio 2021) Com’era prevedibile le analisi disposte dalla famiglia Orlandi sulle ossa del cimitero Teutonico, quello con l’angelo che indicava una tomba su cui si vociferava qualcuno posasse anche dei fiori, confermano che non appartengono a Emanuela Orlandi, la quindicenne cittadina vaticana sparita nel nulla il 22 giugno1983 dopo una lezione di musica a Sant’Apollinaire. Le approfondite analisi, eseguite dal laboratorio Cedad dell’Università del Salento, hanno stabilito che la datazione dei frammenti rinvenuti dell’ossario siano successiva al 1900. Ulteriori accertamenti sui resti più recenti, curati dal consulente di parte il genetista Giorgio Portera, effettuati presso il laboratorio di genetica forense del TomaLab di Busto Arsizio, hanno escluso ogni possibilità di ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 14 maggio 2021) Com’era prevedibile le analisi disposte dalla famigliasulledel, quello con l’angelo che indicava una tomba su cui si vociferava qualcuno posasse anche dei fiori, confermano che non appartengono a, la quindicenne cittadina vaticana sparita nel nulla il 22 giugno1983 dopo una lezione di musica a Sant’Apollinaire. Le approfondite analisi, eseguite dal laboratorio Cedad dell’Università del Salento, hanno stabilito che la datazione dei frammenti rinvenuti dell’rio siano successiva al 1900. Ulteriori accertamenti sui resti più recenti, curati dal consulente di parte il genetista Giorgio Portera, effettuati presso il laboratorio di genetica forense del TomaLab di Busto Arsizio, hanno escluso ogni possibilità di ...

