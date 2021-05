MotoGP | orari qualifiche 15 maggio | programma GP Francia 2021 | tv streaming | guida DAZN | Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Domani, sabato 15, si disputeranno a Le Mans ledel Gran Premio di, quinto appuntamento stagionale del Motomondiale. Grande attesa soprattutto inper un nuovo duello sul giro secco tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, rispettivamente primo e secondo classificato nel Mondiale piloti dopo le prime quattro gare. Battaglia per la pole position che si preannuncia entusiasmante, anche alla luce di un meteo variabile e abbastanza incerto in vista della giornata riservata alle prove ufficiali. Yamaha e Ducati partono coi favori del pronostico su questa pista almeno sul giro singolo, ma attenzione ai possibili exploit di Aprilia (con Aleix Espargarò), KTM e Honda. Suzuki dovrà invece limitare i danni, per poi attaccare domenica con la consueta rimonta di Alex Rins e ...