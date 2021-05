Milan, raggiunta la Lazio: è record di rigori fischiati in una singola stagione (Di venerdì 14 maggio 2021) Con il rigore fischiato contro il Torino, il Milan raggiunge la Lazio per penalty a favore. E' record in una singola stagione Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 maggio 2021) Con il rigore fischiato contro il Torino, ilraggiunge laper penalty a favore. E'in una

Ultime Notizie dalla rete : Milan raggiunta Tanto Milan e poco Torino L'Atalanta e il Milan che si affronteranno all'ultima giornata, che si giocherà dopo la finale di ... La domanda sorge spontanea :' ma la Fiorentina, a salvezza raggiunta, perchè dovrebbe avvantaggiare ...

Pirlo: 'Non era facile, Juve ancora viva. Dybala è mancato tanto' Ronaldo, raggiunta quota 100 gol con la Juve Sassuolo - Juventus: curiosità e statistiche Il ... " Guardando le ultime partite, non solo quella col Milan, ma anche alcune prima, ci siamo messi in ...

Fiorentina, salvezza raggiunta ma una statistica stupisce tutti Calcio News 24 Svolta Milan: da 9 anni i rossoneri non segnavano più di 70 gol Una vena offensiva finalmente ritrovata dal Milan, aspetto che viene testimoniato dai numeri. Coi 7 gol realizzati al Toro il Milan ha segnato 72 reti in campionato. Non accadeva da 9 anni che il Mila ...

ESCLUSIVA MAROCCHINO: “Vorrei Kessie alla Juventus. Gli attaccanti oggi…” MILANO – Dopo l’incredibile debacle della Juventus a Torino contro il Milan e la larga vittoria ottenuta contro la squadra di Davide Nicola per 7-0, la nostra redazione ha raggiunto in esclusiva un ex ...

