LIVE Sonego-Rublev 0-0, Internazionali d’Italia in DIRETTA: piove a Roma! Match ancora sospesi: si attendono novità (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 ancora nessuna novità da Roma! Si attendono notizie dall’organizzazione. 19.28 Nel doppio invece delineata già una semifinale, composta da Nikola Mektic e Mate Pavic contro John Peers e Michael Venus. Nell’altro penultimo atto ci sono già Marcelo Arevalo e Matwe Middelkoop. 19.25 Sascha Zverev intanto è uscito di scena contro Rafael Nadal non riuscendo nel back-to-back dopo la vittoria di Madrid contro Matteo Berrettini: lo spagnolo giocherà contro Reilly Opelka. 19.22 Appassionati ancora sugli spalti… situazione assurda considerando anche il coprifuoco in vigore. 19.19 Si attendono novità ma la pioggia non è destinata a smettere… 19.16 Intanto sospesi anche i ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.48nessunadaSinotizie dall’organizzazione. 19.28 Nel doppio invece delineata già una semifinale, composta da Nikola Mektic e Mate Pavic contro John Peers e Michael Venus. Nell’altro penultimo atto ci sono già Marcelo Arevalo e Matwe Middelkoop. 19.25 Sascha Zverev intanto è uscito di scena contro Rafael Nadal non riuscendo nel back-to-back dopo la vittoria di Madrid contro Matteo Berrettini: lo spagnolo giocherà contro Reilly Opelka. 19.22 Appassionatisugli spalti… situazione assurda considerando anche il coprifuoco in vigore. 19.19 Sima la pioggia non è destinata a smettere… 19.16 Intantoanche i ...

Advertising

infoitsport : Classifica Atp Live: nuovo best ranking per Sinner, Sonego permettendo - infoitsport : Sonego-Rublev agli Internazionali di tennis di Roma, il risultato in diretta LIVE - SkySport : #SonegoRublev ritarda per pioggia: le notizie LIVE #SkySport #SkyTennis #Internazionali #IBI21 - fanpage : Pioggia forte a Roma, sospesa Sonego-Rublev #internazionalitennis - Rog_2 : RT @Matt_Orlandi: DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sonego - #Rublev, quarti di finale Internazionali Tennis Roma #IBI21 -