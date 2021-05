L’Agcom bacchetta le compagnie telefoniche | “Stop a maxi-costi dopo la disdetta”

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 14 maggio 2021) La nuova delibera pubblicata oggi, 14 maggio, da Agcom parla chiaro ed è un duro attacco allee una “carezza” a milioni di consumatori: non è lecito che gli operatori telefonici chiedano agli utenti di pagare il costo di attivazione se lasciano in anticipo il contratto, prima cioè dei 24 mesi. Una strategia che finora ha voluto scoraggiare le eventuali disdette anticipate. Il nuovo principio che salva parecchi consumatori da extradiè, come si diceva, in una delibera che l’Autorità garante delle comunicazioni ha pubblicato oggi per sanzionare la Wind Tre per quasi un milione di euro per questo motivo.Quindi, da ora in poi non ci sarà alcu costo di attivazione da pagare se recedi prima da un contratto. La delibera 120/21/CONS sottolinea che il principio ha una valenza ...