La Juve cade a Perugia | secondo scudetto per la Lazio – 14 maggio 2000 – VIDEO

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il 14lasi laurea a sorpresa campione d’Italia, con lacheclamorosamente aLa data del 14è destinata a restare scolpita nello storia del campionato italiano. Perché teatro di un epilogo tra i più incredibili della Serie A, con lache a sorpresa si ritrova a festeggiare il suotricolore di sempre. I biancazzurri si presentano infatti agli ultimi 90? della stagione in ritardo di due punti dalla capolistantus, sbrigando senza problemi la pratica Reggina all’Olimpico. Per poi volgere l’orecchio, a quel punto, agli aggiornamenti in arrivo dal Curi di, dove la sfida tra i padroni di casa ed i ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve cade

TUTTO mercato WEB

Tornando indietro nel tempo, al 2012 , quando Conte vinse il primo scudetto con la, ... Giro d'Italia ,Landa e si frattura la clavicola sulla Modena - Cattolica, 177 km in Emilia Romagna che ...... Dybala a scrivere la parola fine e tenere viva l'ambizione Champions dellacostretta ancora a ... Il Beneventoe la salvezza è sempre più complicata. La Lazio al 95esimo si prende una vittoria ...Dybala segna il gol numero 100 con la maglia della Juventus, come Cristiano Ronaldo. Potrebbe essere uno degli ultimi lampi prima dei saluti.Diversi errori da parte di Dionisi, in una partita facilissima non solo sulla carta. Manca probabilmente un rosso, sicuramente un rigore e quello che dà viene riportato (giustamente) fuori area dal VA ...