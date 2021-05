“La depressione, anni interi così”. Il dramma del figlio vip davanti a una commossa Eleonora Daniele: “Devo tutto a mamma” (Di venerdì 14 maggio 2021) Bruno Vespa, tutto sulla storia personale del figlio. Si chiama Federico Vespa e nella vita non è solo giornalista, ma anche scrittore e conduttore radiofonico. La sua storia personale, però, è stata segnata anche da un periodo molto delicato che lo ha spinto a chiedere un sopporto psicologico. Ansie e paure, dunque, nella vita del figlio di Bruno Vespa. Federico le ha spiegate nello studio di Storie Italiane. Federico Vespa, classe 1979, ha spiegato tutto sul periodo della depressione durante un’intervista rilasciata per Libero Quotidiano. Ma la sua storia è raccontata anche tra le pagine di un libro, scritto nel 2019 ed edito da Piemme, dal titolo “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione”. Un monito per tutti coloro che sono finiti nel tunnel buio della depressione ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Bruno Vespa,sulla storia personale del. Si chiama Federico Vespa e nella vita non è solo giornalista, ma anche scrittore e conduttore radiofonico. La sua storia personale, però, è stata segnata anche da un periodo molto delicato che lo ha spinto a chiedere un sopporto psicologico. Ansie e paure, dunque, nella vita deldi Bruno Vespa. Federico le ha spiegate nello studio di Storie Italiane. Federico Vespa, classe 1979, ha spiegatosul periodo delladurante un’intervista rilasciata per Libero Quotidiano. Ma la sua storia è raccontata anche tra le pagine di un libro, scritto nel 2019 ed edito da Piemme, dal titolo “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione”. Un monito per tutti coloro che sono finiti nel tunnel buio della...

