Katie Holmes | anche stavolta non era quello giusto

Otto mesi di relazione poi l'addio: è finita la storia d'amore tra Katie Holmes ed Emilio Vitolo. L'attrice, 42 anni, e lo chef italo-peruviano, 33, si sono lasciati. La star di Dawson's Creek è di nuovo single. Katie Holmes ed Emilio Vitolo a New York (Foto IPA) Katie Holmes ed Emilio Vitolo: fine della love story «Si sono separati diverse settimane fa. Ma senza alcun dramma» rivela una fonte vicino alla coppia al magazine People. «È stato fantastico finché è durato, ma sono in posti molto diversi della loro vita. Emilio non ha ...

