Israele-Gaza | un tweet e poi il diluvio di bombe | l’offensiva sui tunnel di Hamas

AnnalisaChirico : L’ “offensiva” di Israele a Gaza non è che una azione difensiva a seguito di un massiccio attacco terroristico. Inc… - petergomezblog : Gaza, nuova offensiva di Israele nella notte. Smentita l’invasione delle truppe di terra. Crescono le vittime: 119… - 6000sardine : Più di 120 persone uccise, per la maggior parte #palestinesi, di cui 30 bambini, non sono sufficienti ad impedire… - buonaecarama : RT @loidomemau: Ministro @luigidimaio @lauraboldrini @PaoloGentiloni @DavidSassoli avete qualche parole su quello che sta' succedendo a #Ga… - Beverari_M : RT @ultimenotizie: Al quinto giorno di guerra con #Gaza, #Israele ha ucciso 119 persone, compresi 31 bambini. -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Gaza

Guterres: "Cessino immediatamente le ostilità a" "In segno di rispetto per lo spirito di Eid, chiedo un'immediata cessazione delle ostilità ae in". Lo scrive in un tweet il ...'Il Cairo ha chiesto adi fermare i bombardamenti aerei diper evacuare i feriti ' e 'una tregua per poter far entrare assistenza medica a', scrive su Twitter, citando proprie fonti,...Presidi ovunque, da Palermo a Cagliari a Padova: tutti gli appuntamenti. E sui social monta la protesta dei giovani ebrei italiani: Not in our name ...Le voci dei rifugiati in insediamenti al collasso in un paese in crisi. Disoccupazione al 90%, dure conseguenze della pandemia, aumento della depressione. Ieri in tantissimi hanno raggiunto il confine ...