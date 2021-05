Israele attacca Gaza con aviazione e carri armati Netanyahu | Avanti per tutto il tempo necessario

Advertising

Agenzia_Italia : L'esercito israeliano attacca Gaza con forze di terra e aeree - Agenzia_Ansa : Israele attacca Gaza, ma l'esercito precisa: le truppe di terra non sono ancora entrate nella Striscia - fanpage : ULTIM'ORA L'esercito israeliano entra a Gaza, sono in corso attacchi con forze aeree e terrestri. - LordPist65 : RT @maurizioacerbo: Gli USA hanno posto il veto nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu, Israele ringrazia e attacca striscia di #Gaza - Namast70961553 : RT @maurizioacerbo: Gli USA hanno posto il veto nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu, Israele ringrazia e attacca striscia di #Gaza -

Nella notte le forze armate con la stella di Davide hanno attaccato con aerei e truppe di terra. Non è una invasione, precisa, ma il premier Nethanyau ribadisce: 'questaoperazione proseguirà per tutto il tempo necessario. In azione la diplomazia mondiale, domenica riunione del Consiglio di sicurezza ...Intantocontinua comunque a bombardare in risposta alla pioggia di razzi da Gaza, con il premier Benjamin Netanyahu che afferma: faremo pagare a Hamas un prezzo molto alto . Il bilancio delle ...È continuato nel corso della notte l’attacco dell’aviazione israeliana sulla Striscia di Gaza, dove dall’inizio ...Israele bombarda la Striscia di Gaza con attacchi via terra e via cielo. Il premier israeliano Netanyahu afferma che andranno avanti ancora per molto ...