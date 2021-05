Inter, Lukaku: «Scudetto partito da Sassuolo, lì ho capito una cosa» (Di venerdì 14 maggio 2021) Romelu Lukaku ha parlato dello Scudetto dell’Inter e da dove tutto è partito in questa stagione Romelu Lukaku, bomber e trascinatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga Intervista a Dazn. Nelle anticipazioni, il belga ha rivelato dove e quando ha capito che i nerazzurri avrebbero vinto lo Scudetto. Sassuolo – «La partita dove abbiamo iniziato il percorso verso lo Scudetto è stata quella contro il Sassuolo. Lì abbiamo cambiato il modo di giocare e cominciato ad essere più compatti. Giocavano Lautaro e Alexis Sanchez, io ero in panchina, ma ho capito subito che la squadra era davvero unita». SCONTRI DIRETTI – «Dovevamo ancora giocare contro Milan, Atalanta e Lazio. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Romeluha parlato dellodell’e da dove tutto èin questa stagione Romelu, bomber e trascinatore dell’, ha rilasciato una lungavista a Dazn. Nelle anticipazioni, il belga ha rivelato dove e quando hache i nerazzurri avrebbero vinto lo– «La partita dove abbiamo iniziato il percorso verso loè stata quella contro il. Lì abbiamo cambiato il modo di giocare e cominciato ad essere più compatti. Giocavano Lautaro e Alexis Sanchez, io ero in panchina, ma hosubito che la squadra era davvero unita». SCONTRI DIRETTI – «Dovevamo ancora giocare contro Milan, Atalanta e Lazio. ...

Advertising

capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - Inter : ???? | RRRRRRRROMELUUUUU!!! 90' - #Hakimi devastante in campo aperto, palla per #Lukaku che appoggia in rete! Daaaaa… - FBiasin : Nessuna festa organizzata da #Lukaku, ma una cena alla quale i 4 giocatori dell'#Inter si sono aggiunti. Il club ac… - beren117 : RT @FBiasin: Stai ammagnà con #Lukaku e un pezzo di #Inter campione d'Italia... e invece di godertela chiami i carabinieri per farti pubbli… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, Lukaku: “Ecco quando abbiamo vinto lo scudetto. Barella la voce di tutti. Lautaro…” -