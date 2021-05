Incidente per Robert De Niro: problemi per il nuovo film in programma? (Di venerdì 14 maggio 2021) Robert De Niro fa parte del cast del nuovo film di Scorsese ma nel periodo di registrazione ha subito un brutto Incidente. Robert De Niro ad un evento (GettyImages)Conosciamo bene Robert De Niro, un attore ormai storico del cinema americano. nato nel 1943, la sua carriera è stata davvero luminosa e ricca di successi e film cult come Taxi Driver. Proprio il connubio con Martin Scorsese è storico. Le loro origini italiane, probabilmente, hanno aiutato i due ad avere un rapporto lavorativo molto proficuo. E’ uno dei sodalizi più importanti della storia del cinema. Rapporto che ha portato a collaborare a ben nove pellicole ed è pronto ad arrivare al decimo lavoro insieme. Ora, i due stanno lavorando ... Leggi su chenews (Di venerdì 14 maggio 2021)Defa parte del cast deldi Scorsese ma nel periodo di registrazione ha subito un bruttoDead un evento (GettyImages)Conosciamo beneDe, un attore ormai storico del cinema americano. nato nel 1943, la sua carriera è stata davvero luminosa e ricca di successi ecult come Taxi Driver. Proprio il connubio con Martin Scorsese è storico. Le loro origini italiane, probabilmente, hanno aiutato i due ad avere un rapporto lavorativo molto proficuo. E’ uno dei sodalizi più importanti della storia del cinema. Rapporto che ha portato a collaborare a ben nove pellicole ed è pronto ad arrivare al decimo lavoro insieme. Ora, i due stanno lavorando ...

Advertising

emergenzavvf : #Parma #12maggio, due squadre di #vigilidelfuoco sono state impegnate stamattina per un incidente stradale che ha c… - TrafficoA : A4 - Brescia - Entrata Chiusa A4 torino-Trieste Brescia ovest in entrata e' chiuso al traffico verso Milano per incidente. Entr... - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A4 MILANO-BRESCIA? ?? Milano Brescia Ovest #entratachiusa per incidente verso Milano Entrata consig… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A4 MILANO-BRESCIA? ?? Milano Brescia Ovest #entratachiusa per incidente verso Milano - TrafficoA : A22 - Egna Ora - Svincoli chiusi A22 brennero-Modena Svincoli chiusi in entrata a Egna Ora verso Brennero per incidente. -