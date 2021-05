In vendita la casa più stretta di Londra (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra un parrucchiere e uno studio medico ci sono 170 cm di distanza e proprio lì, tra le due pareti, si trova la casa più stretta di Londra. Situata nella zona ovest della città, nel quartiere di Shepherd’s Bush del distretto di Hammersmith e Fulham, la casa è un ex negozio di cappelli di epoca vittoriana ed è stata trasformata in abitazione dal fotografo di moda Jurgen Teller. Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra un parrucchiere e uno studio medico ci sono 170 cm di distanza e proprio lì, tra le due pareti, si trova la casa più stretta di Londra. Situata nella zona ovest della città, nel quartiere di Shepherd’s Bush del distretto di Hammersmith e Fulham, la casa è un ex negozio di cappelli di epoca vittoriana ed è stata trasformata in abitazione dal fotografo di moda Jurgen Teller.

Advertising

OfficialUSS1919 : Serie A: da domani maglia celebrativa in vendita allo store Casa Salernitana - MarcusBeresford : ?? Nuova Divisione DomusArchitect… In vendita per 7,8 milioni questa casa futuristica dell'architetto Harry Gesner E… - amangela75 : Delinquenti occupano case di poveri proprietari che vivono di quei fitti e mettono anche in vendita mobili che trov… - lovedludo : domani durante l'orario di vendita dei biglietti io sarò a scuola, mia madre non vuole farmi stare a casa (anche se… - battaglia_persa : RT @fuoridalcorotv: La triste storia della signora Daniela L'abusivo violento le occupa casa, la distrugge e mette anche i suoi mobili in… -

Ultime Notizie dalla rete : vendita casa Volkswagen sperimenta il suo primo robot van Debutterà nel 2025 il primo robot - van targato Volkswagen. Il van del futuro della casa automobilistica tedesca è elettrico e si guida da sé: si chiama ID. Buzz. AD (come autonomous ...sarà in vendita ...

Iss, con Covid - 19 impennata del 250% consumo alcolici in casa ... anzi, "il mercato ha rafforzato nuovi canali alternativi e anche meno controllati relativamente al divieto di vendita a minori ", cambiando anche "le abitudini degli italiani". Si tratta di un ...

In vendita la casa più stretta di Londra Vanity Fair.it Mancata trascrizione vendita, salve le agevolazioni sulla casa Chi acquista un secondo immobile incassa le agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se entro l'anno non ha trascritto la compravendita. Ai fini ...

Case nuove con elettrica in affitto 726 risultati per la tua ricerca di Case nuove con elettrica in affitto. l'immobile in affitto più conveniente parte da 55 €. Cerchi altre case e appartamenti in affitto? Guarda anche i risultati per ...

Debutterà nel 2025 il primo robot - van targato Volkswagen. Il van del futuro dellaautomobilistica tedesca è elettrico e si guida da sé: si chiama ID. Buzz. AD (come autonomous ...sarà in...... anzi, "il mercato ha rafforzato nuovi canali alternativi e anche meno controllati relativamente al divieto dia minori ", cambiando anche "le abitudini degli italiani". Si tratta di un ...Chi acquista un secondo immobile incassa le agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se entro l'anno non ha trascritto la compravendita. Ai fini ...726 risultati per la tua ricerca di Case nuove con elettrica in affitto. l'immobile in affitto più conveniente parte da 55 €. Cerchi altre case e appartamenti in affitto? Guarda anche i risultati per ...