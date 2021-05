Gaia Zorzi fa coming out, fratello Tommaso: “Lo devo scoprire così?” (Di venerdì 14 maggio 2021) Gaia Zorzi fa coming out: “Adesso è il momento giusto per dirlo” Su twitter c’è stato un simpatico botta e risposta tra Giulia Salemi e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Difatti la prima ha detto di non vedere l’ora di vederlo senza i famosi zii arabi dello scherzo de Le Iene, e l’altro ha subito risposto ironicamente che l’importante è che ci siano ‘le patate’. Proprio quest’ultimo post ha dato il coraggio a Gaia Zorzi di fare coming out. Difatti la giovane sorella di Tommaso Zorzi ha risposto a questo commento asserendo di sentirsi finalmente a suo agio nell’annunciare di essere bisessuale (il post è disponibile dubito dopo il secondo paragrafo): “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale…” Tommaso ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021)faout: “Adesso è il momento giusto per dirlo” Su twitter c’è stato un simpatico botta e risposta tra Giulia Salemi e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Difatti la prima ha detto di non vedere l’ora di vederlo senza i famosi zii arabi dello scherzo de Le Iene, e l’altro ha subito risposto ironicamente che l’importante è che ci siano ‘le patate’. Proprio quest’ultimo post ha dato il coraggio adi fareout. Difatti la giovane sorella diha risposto a questo commento asserendo di sentirsi finalmente a suo agio nell’annunciare di essere bisessuale (il post è disponibile dubito dopo il secondo paragrafo): “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale…”...

