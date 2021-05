Francesca Fioretti: “Astori? Bastava un esame per salvarlo. Dolore immenso ma…” (Di venerdì 14 maggio 2021) Le parole della compagna del compianto difensore: "Vivo per mia figlia ma anche per me, perché alla mia età non è giusto che io sopravviva" Leggi su golssip (Di venerdì 14 maggio 2021) Le parole della compagna del compianto difensore: "Vivo per mia figlia ma anche per me, perché alla mia età non è giusto che io sopravviva"

