Firenze, la prof minaccia l’alunna in Dad: “Torna a scuola o ti spezzo l’altra gamba” (Di venerdì 14 maggio 2021) Firenze, 14 mag — «Vedi di farti accompagnare sennò ti spezzo pure l’altra gamba» così la professoressa di un liceo artistico di Firenze si è minacciosamente rivolta alla propria studentessa — una ragazzina di 14 anni — durante una lezione in Dad. A quanto pare l’insegnante ma tollerava l’assenza della ragazza, che da alcune settimane seguiva le lezioni da casa a causa di una brutta distorsione al ginocchio. A tal punto da minacciare l’alunna, un’adolescente con problemi di apprendimento traumatizzata dalle parole della prof. La prof minaccia 14enne in Dad I fatti si sono svolti lo scorso 5 marzo. Quel giorno online c’erano anche i suoi compagni, come prevede l’alternanza tra presenti in classe e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021), 14 mag — «Vedi di farti accompagnare sennò tipure» così laessoressa di un liceo artistico disi è minacciosamente rivolta alla propria studentessa — una ragazzina di 14 anni — durante una lezione in Dad. A quanto pare l’insegnante ma tollerava l’assenza della ragazza, che da alcune settimane seguiva le lezioni da casa a causa di una brutta distorsione al ginocchio. A tal punto dare, un’adolescente con problemi di apprendimento traumatizzata dalle parole della. La14enne in Dad I fatti si sono svolti lo scorso 5 marzo. Quel giorno online c’erano anche i suoi compagni, come prevede l’alternanza tra presenti in classe e ...

Advertising

fattoquotidiano : Firenze, prof minaccia alunna con difficoltà d’apprendimento assente per infortunio: “Fatti accompagnare o ti spezz… - __Dissacrante__ : Ancora niente per la perizia psichiatrica obbligatoria per tutti gli Italiani, a cominciare dalle FFOO, almeno una… - lucafaccio : Firenze, prof minaccia alunna con difficoltà d’apprendimento assente per infortunio: “Fatti accompagnare o ti spezz… - infoitinterno : Firenze, prof minaccia alunna con difficoltà d’apprendimento assente per infortunio: “Fatti… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Firenze, prof minaccia alunna con difficoltà d’apprendimento assente per infortunio: “Fatti accompagnare o ti spezzo p… -