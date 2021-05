Fiorentina, Commisso una furia contro i giornalisti: “Avete scritto cose indegne, non siete gente di calcio” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Sono state scritte cose indegne, sulla mia squadra, sul mio allenatore. Voi siete gente di calcio? Io faccio questo lavoro da 71 anni. La Fiorentina è andata male anche per colpa dei giornalisti, Avete scritto cose ingiuriose. Non Avete il coraggio di dire che quello che viene scritto non è vero. Perché mi arrabbio quando sono in America? Dovete essere gente onesta, quando uno dice una bugia deve essere richiamato, questo è il più grande problema che ho riscontrato. Sono stato chiamato ‘Rocco il Terrone’, ‘Lo Zio d’America'”. Rocco Commisso è letteralmente una furia nella sua conferenza stampa di fine anno prima del ritorno in ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) “Sono state scritte, sulla mia squadra, sul mio allenatore. Voidi? Io faccio questo lavoro da 71 anni. Laè andata male anche per colpa deiingiuriose. Nonil coraggio di dire che quello che vienenon è vero. Perché mi arrabbio quando sono in America? Dovete essereonesta, quando uno dice una bugia deve essere richiamato, questo è il più grande problema che ho riscontrato. Sono stato chiamato ‘Rocco il Terrone’, ‘Lo Zio d’America'”. Roccoè letteralmente unanella sua conferenza stampa di fine anno prima del ritorno in ...

Advertising

acffiorentina : ROCCO COMMISSO|?? 'Bravi ragazzi, ma non è finita'. Il presidente della Fiorentina commenta la vittoria sulla Lazi… - acffiorentina : Commisso ?? Vlahovic ?? 'Quanti gol hai fatto dopo i palleggi con me?' #ForzaViola ?? #Fiorentina - Fiorentinanews : La provocazione di #Commisso: 'Voglio vendere la #Fiorentina ai fiorentini che hanno i soldi' - violanews : Le parole di Rocco #Commisso sul presente e futuro della #Fiorentina - napolista : Il presidente della Fiorentina in conferenza stampa: «La nuova squadra la decideremo a stagione finita. Ringrazio I… -