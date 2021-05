Famiglia | Bonetti | ' serve coraggio e impegno di tutti per attuare Family act' 2

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - "La domanda che la denatalità pone alla politica è: quale società vogliamo per queste generazioni. Certamente dobbiamo saper prevedere, ma alla politica spetta, dopo aver previsto, anche precedere. Vogliamo dare prospettiva di realtà ai desideri di tutte le donne e gli uomini, offrire la concretezza di una comunità dove questi desideri non solo vengono sostenuti ma diventano, nel farsi progetto, uncollettivo. Vogliamo precedere, fare il passo di chi apre il cammino per il bene. È il primerear - ha detto - quella parola tra le prime con cui il Santo Padre ci ha conquistato, e che è la dinamica feriale della cura. Unaè il luogo in cui questo prevedere e precedere, continuamente e per amore, si fa vita quotidiana, e quel vissuto è la storia delle bambine e dei bambini, degli anziani, delle donne e degli uomini del nostro ...

L'assegno unico non ci sarà a luglio. Quelle che da settimane sembravano essere solo voci di corridoio trovano conferme nelle parole del Ministro per le pari opportunità e la, Elena. Troppo poco tempo per portare a compimento, entro luglio 2021, la riforma dei contributi da destinare alla. Si sapeva già, ma il Governo ha voluto provare fino all'...Verrà adottata una soluzione ponte da luglio, come ha affermato la ministra per le pari opportunità e laElena. Si tratterà di un assegno semplificato con importi minori rispetto ...nell’autonomia dei giovani”, ha spiegato la ministra della Famiglia agli Stati Generali della Natalità. “L’impegno è davvero quello di rendere stabile e strutturale questa riforma”, aggiunge Bonetti.Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “La domanda che la denatalità pone alla politica è: quale società vogliamo per queste generazioni. Certamente dobbiamo saper prevedere, ma alla politica spetta, dopo aver p ...