repubblica : 'Depravata, fai schifo, vi brucerei nei forni': minacce e insulti omofobi a una 18enne a Bari - hazzassmile : Essendo un un indirizzo incentrato sull'economia immagino ci sarà molta matematica e uff, io faccio schifo in mat…… - eMoZeN17 : @Zlatan666 @LitzuHHH Gian fai schifo - jrr240678 : @f_passerini94 @ildodo12 @alinomilan Passerini ziocane quanto fai schifo. - milxstrong_ : @BL4CKSWVN_ ok, fai schifo ti odio -

Ultime Notizie dalla rete : Fai schifo

'Fate, suicidatevi, tutti nelle camere, bruciati. Vi brucerei nei forni'. Una serie di insulti sono stati rivolti negli ultimi giorni ad una ragazza lesbica barese di 18 anni su una chat di Instagram ...Ci sono giornalisti che hanno già preso il cartellino rosso, alcuni mi fanno. Gente che non merita di avere spazio nei giornali o nelle radio. Io ascolto e vedo tutto. Qualcuno ha detto '...Ci sono giornate elettriche nelle quali si litiga anche per chi esce prima dalla porta. Giornate difficili in cui volano parole grosse e tutto sembra compromesso. Se poi in casa ci sono ...Una vera e propria persecuzione, andata avanti per giorni. Parole terribili indirizzate ad una 18enne solo per il suo orientamento sessuale. Il caso arriva da Bari. A denunciare tutto è l'associazione ...