Diritti tv Serie A, il secondo pacchetto assegnato a Sky (Di sabato 15 maggio 2021) . Niente da fare per Mediaset e Amazon. ROMA – Diritti tv Serie A, il secondo pacchetto del prossimo triennio è stato assegnato a Sky. Al termine di una lunga assemblea di Lega, le squadre hanno deciso di affidarsi all’emittente satellitare per trasmettere in co-esclusiva tre partite del massimo campionato. Come riferito dall’Ansa, sono 16 i club che hanno votato a favore della proposta messa sul tavolo da Sky. Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato perché retrocesse. Si conclude così un lungo duello che ha visto Dazn riuscire a conquistare le sette partite di Serie A e Sky le restanti tre. L’offerta di Sky E’ stata una lunga giornata a Milano. Per aggiudicarsi il secondo pacchetto delle partite di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) . Niente da fare per Mediaset e Amazon. ROMA –tvA, ildel prossimo triennio è statoa Sky. Al termine di una lunga assemblea di Lega, le squadre hanno deciso di affidarsi all’emittente satellitare per trasmettere in co-esclusiva tre partite del massimo campionato. Come riferito dall’Ansa, sono 16 i club che hanno votato a favore della proposta messa sul tavolo da Sky. Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato perché retrocesse. Si conclude così un lungo duello che ha visto Dazn riuscire a conquistare le sette partite diA e Sky le restanti tre. L’offerta di Sky E’ stata una lunga giornata a Milano. Per aggiudicarsi ildelle partite di ...

