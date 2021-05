Come riprendere l’attività fisica dopo uno stop (Di venerdì 14 maggio 2021) Come riprendere l’attività fisica al meglio Quando ci si ferma dopo anni di sport o dopo averlo praticato in modo assiduo, occorre tenere conto soprattutto della durata della pausa, in quanto si tratta di un dato determinante per capire Come riprendere. Prima di tutto occorre fare i conti con un dato di fatto: se nel frattempo il peso risulta variato e in che modo. Un sovrappeso va gestito bene in modo da non dare fastidio alle articolazioni e soprattutto alla nostra preziosa colonna vertebrale. Anche il sottopeso va gestito per non dare fastidi ai muscoli e alle strutture morbide del corpo. I dati della massa magra rispetto a quella grassa e a quella muscolare sono fondamentali per capire Come riprendere ad ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 maggio 2021)al meglio Quando ci si fermaanni di sport oaverlo praticato in modo assiduo, occorre tenere conto soprattutto della durata della pausa, in quanto si tratta di un dato determinante per capire. Prima di tutto occorre fare i conti con un dato di fatto: se nel frattempo il peso risulta variato e in che modo. Un sovrappeso va gestito bene in modo da non dare fastidio alle articolazioni e soprattutto alla nostra preziosa colonna vertebrale. Anche il sottopeso va gestito per non dare fastidi ai muscoli e alle strutture morbide del corpo. I dati della massa magra rispetto a quella grassa e a quella muscolare sono fondamentali per capiread ...

