Cecilia Rodriguez e il post su Instagram | l’inizio di una nuova avventura

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 maggio 2021)ha pubblicato unsucon una didascalia che porta a credere che stia ristrutturando casa Mentre Ignazio Moser è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi,è impegnata su più fronti. La modella e imprenditrice argentina condivide con la community dii suoi impegni lavorativi. Non solo il progetto Hinnominate per il quale di recente ha realizzato con i fratelli uno shooting fotografico di lancio del brandi e lacollezione di costumi Me – Fui, ma anche le collaborazioni con prestigiosi marchi di abbigliamento, make up e accessori. A ciò si aggiunga la voglia di raccontarsi sempre ai suoi followers tra il suo lavoro e la quotidianità che, nelle ultime settimane, è cambiata. Senza Ignazio ...