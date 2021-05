Calcio: Rambaudi, ‘derby? Paura di sbagliare per entrambe, vincerà la più motivata’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il derby è una partita a se, ancora di più ora che siamo alla fine della stagione. entrambe avranno Paura di sbagliare”. Lo ha detto Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, all’Adnkronos, alla vigilia del derby di domani sera tra Roma e Lazio. “Dipenderà tutto dalla gestione della partita -ha proseguito Rambaudi- da un parte c’è una squadra si gioca una piccola speranza di Champions, dall’altra una che sa che il nuovo allenatore la osserva e vorrà fare bene. vincerà chi ne avrà di più”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il derby è una partita a se, ancora di più ora che siamo alla fine della stagione.avrannodi”. Lo ha detto Roberto, ex giocatore della Lazio, all’Adnkronos, alla vigilia del derby di domani sera tra Roma e Lazio. “Dipenderà tutto dalla gestione della partita -ha proseguito- da un parte c’è una squadra si gioca una piccola speranza di Champions, dall’altra una che sa che il nuovo allenatore la osserva e vorrà fare bene.chi ne avrà di più”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

