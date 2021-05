Cagliari in campo verso il Milan: a parte Walukiewicz (Di venerdì 14 maggio 2021) Cagliari - A due giorni dalla sfida al Milan il Cagliari , ad Asseminello, ha continuato a prepararsi con una seduta pomeridiana sotto una fitta pioggia. L'allenamento è cominciato con un'attivazione ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021)- A due giorni dalla sfida alil, ad Asseminello, ha continuato a prepararsi con una seduta pomeridiana sotto una fitta pioggia. L'allenamento è cominciato con un'attivazione ...

Advertising

zazoomblog : Cagliari in campo verso il Milan: a parte Walukiewicz - #Cagliari #campo #verso #Milan: #parte - WSMN00 : 37esima giornata di campionato la più falsata - Il Cagliari saprà già se dover lottare o andare in gita a San Siro… - sportli26181512 : Cagliari in campo verso il Milan: a parte Walukiewicz: Parte di lavoro in gruppo per Sottil, personalizzato anche p… - CentotrentunoC : #PRIMAVERA1 ???? Il #Cagliari di #Agostini torna in campo domani contro il fanalino di coda #Ascoli: la classica gar… -