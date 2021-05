Basket, Playoff Serie A1 2021: Sassari ritrova Pozzecco ma crolla, gara-2 ancora a Venezia (Di venerdì 14 maggio 2021) Prestazione a due facce della Dinamo Sassari a un solo giorno di distanza dalla bruciante sconfitta subita per appena un punto contro Venezia. La squadra sarda, che ritrova in panchina coach Pozzecco reintegrato dopo le punizioni inferte dalla società, riesce a prendere il sopravvento già prima dell’intervallo, per poi crollare nel terzo quarto vedere incredibilmente sfumare il successo. Con un gran secondo tempo sono dunque i lagunari a vincere per 83-78 a ventiquattrore di distacco dalla vittoria di ieri, portando dunque la Serie dei quarti dei Playoff di Serie A1 di Basket sul 2-0 dopo le due prime sfide. RISULTATI Playoff PROGRAMMA Playoff DATA, ORARIO E TV DI gara-3 Al ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Prestazione a due facce della Dinamoa un solo giorno di distanza dalla bruciante sconfitta subita per appena un punto contro. La squadra sarda, chein panchina coachreintegrato dopo le punizioni inferte dalla società, riesce a prendere il sopravvento già prima dell’intervallo, per poire nel terzo quarto vedere incredibilmente sfumare il successo. Con un gran secondo tempo sono dunque i lagunari a vincere per 83-78 a ventiquattrore di distacco dalla vittoria di ieri, portando dunque ladei quarti deidiA1 disul 2-0 dopo le due prime sfide. RISULTATIPROGRAMMADATA, ORARIO E TV DI-3 Al ...

