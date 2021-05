Assassinio sul Nilo: confermata la data di uscita in Italia (Di venerdì 14 maggio 2021) Il film Assassinio sul Nilo che riporta sul grande schermo le storie di Agatha Christie, dopo numerosi posticipi, ha ora una nuova data di uscita in Italia. Assassinio sul Nilo, il nuovo film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, ha ora una nuova data di uscita in Italia: il 10 febbraio 2022. Il progetto, che ha subito numerosi slittamenti a causa della chiusura delle sale, è tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie scritto nel 1937. In Assassinio sul Nilo l'iconico detective Hercule Poirot, parte affidata a Kenneth Branagh, si troverà alle prese con le indagini legate a una luna di miele su una lussuosa nave da crociera andata storta in tutti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) Il filmsulche riporta sul grande schermo le storie di Agatha Christie, dopo numerosi posticipi, ha ora una nuovadiinsul, il nuovo film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, ha ora una nuovadiin: il 10 febbraio 2022. Il progetto, che ha subito numerosi slittamenti a causa della chiusura delle sale, è tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie scritto nel 1937. Insull'iconico detective Hercule Poirot, parte affia Kenneth Branagh, si troverà alle prese con le indagini legate a una luna di miele su una lussuosa nave da crociera anstorta in tutti ...

