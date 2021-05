"A dieci anni ero già femminista": da Parma a New York, l'impegno di Silvia Federici per i diritti delle donne (Di venerdì 14 maggio 2021) Intellettuale, docente universitaria, è tra le fondatrici del collettivo internazionale Wages for Housework. Dall'infanzia in Emilia agli Usa: "Il non riconoscimento dei lavori che riproducono la vita è intrecciato alla logica che governa la società capitalista" Leggi su repubblica (Di venerdì 14 maggio 2021) Intellettuale, docente universitaria, è tra le fondatrici del collettivo internazionale Wages for Housework. Dall'infanzia in Emilia agli Usa: "Il non riconoscimento dei lavori che riproducono la vita è intrecciato alla logica che governa la società capitalista"

Advertising

repubblica : 'A dieci anni ero già femminista': da Parma a New York, l'impegno di Silvia Federici per i diritti delle donne - juventusfc : ?? ragazze 4? stagioni 4? scudetti ? Le dieci colonne di quattro anni #F4BULOUS?? - lauraboldrini : Dieci anni dalla Convenzione di #Istanbul per cui la violenza di genere è violazione dei diritti umani e gli Stati… - bragherissima : ma pure i tizetavippini quanto sono ridicoli sotto il tweet della gaia, dai fate tre anni ogni dieci, evitate - Linkiesta : #Linkiesta compie dieci anni, nonostante la pandemia è cresciuta del 50 per cento e ha lanciato nuovi prodotti edit… -