Zanetti: "Inter impegnata nella sostenibilità. Scudetto? Felice, vale tantissimo" (Di giovedì 13 maggio 2021) Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato di sostenibilità dell'ambiente e dello Scudetto. Leggi su 90min (Di giovedì 13 maggio 2021) Javier, vicepresidente dell', ha parlato didell'ambiente e dello

Advertising

FcInterNewsit : Tagliafico conferma: 'Io all'Inter? Grandissimo club, Zanetti un idolo. Vorrei una nuova esperienza' - Ftbnews24 : ?? Inter, Sandro Mazzola ricorda l’acquisto di Zanetti in ESCLUSIVA ? “Volevo un altro calciatore della sua squadra… - pieris71662584 : @FrancoSfori @_rafaholic @Gazzetta_it @Inter argentino -> Asado -> Carne, ad Appiano se ne intendono dai tempi di Zanetti. - internewsit : Zanetti: «Felice per lo scudetto! Lavoro straordinario in anno non facile» - - Festambiente : RT @Legambiente: ??LIVE #EcoEvents Lo sport in campo per l'ambiente Javier Zanetti @Inter 'Non contano solo i risultati sportivi, ma anche… -