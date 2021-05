Verona | agente Zaccagni | “Napoli? Il giocatore piace | ma per ora è tutto fermo”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Ilè ancora suchema al momento è, sono rimasto ai discorsi di gennaio e ilinteressava. Ora ci sono variabili diverse, probabilmente ilcambierà allenatore. Dopodiché si saprà che tipo di budget avrà”. Lo ha detto a Radio Marte Fausto Pari,di Mattia. Riferendosi al centrocampista offensivo del, Pari aggiunge: “Cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi due anni. Già l’anno scorso ha fatto il salto di qualità, quest’anno è cresciuto moltissimo. È un po’ calato nella seconda parte ma la stagione è complessa. Secondo me lui può giocare con compiti più offensivi ma è una mezzala, può giocare anche sotto la punta. ...

"Il Napoli è ancora su Zaccagni? Giocatore che piace ma al momento è tutto fermo, sono rimasto ai discorsi di gennaio e il giocatore interessava. Ora ci sono variabili diverse, probabilmente il Napoli ...Il manager di Mattia Zaccagni ha parlato delle voci di mercato che accostano con frequenza il giocatore dell'Hellas Verona al club partenopeo.