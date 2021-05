“Un pugno nei reni”. Andrea Cerioli, crollo all’Isola e sfuriata contro i naufraghi. Quello che hanno fatto è troppo (Di giovedì 13 maggio 2021) Nervi tesi all”Isola dei Famosi’. La situazione sta diventando sempre più delicata e iniziato ad esserci malumori. Nelle ultime ore Andrea Cerioli ha avuto un battibecco con Fariba Tehrani, mentre Valentina Persia ha giudicato molto male la nomination ricevuta da Isolde Kostner e ha detto che gliela pagherà cara. Intanto, la stessa comica è stata attaccata dall’Italia dall’ex naufrago Brando Giorgi, il quale ha usato parole abbastanza dure prima in generale e poi nei confronti della donna. Questo quanto riferito da Brando: “In generale ad alcuni li manderei a casa con il calcio nel sedere. Con la crisi che c’è si lamentano pure per la fame, quando c’è gente che pagherebbe qualunque cosa per stare là. Valentina? La conoscevo e la amavo più fuori. E amare è una parola grande, ma non mi piace la volgarità. Spero che quando esca si renderà conto di come è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Nervi tesi all”Isola dei Famosi’. La situazione sta diventando sempre più delicata e iniziato ad esserci malumori. Nelle ultime oreha avuto un battibecco con Fariba Tehrani, mentre Valentina Persia ha giudicato molto male la nomination ricevuta da Isolde Kostner e ha detto che gliela pagherà cara. Intanto, la stessa comica è stata attaccata dall’Italia dall’ex naufrago Brando Giorgi, il quale ha usato parole abbastanza dure prima in generale e poi nei confronti della donna. Questo quanto riferito da Brando: “In generale ad alcuni li manderei a casa con il calcio nel sedere. Con la crisi che c’è si lamentano pure per la fame, quando c’è gente che pagherebbe qualunque cosa per stare là. Valentina? La conoscevo e la amavo più fuori. E amare è una parola grande, ma non mi piace la volgarità. Spero che quando esca si renderà conto di come è ...

IsolaDeiFamosi : Andrea usa parole forti per l'unificazione dei due gruppi. Severo ma giusto??? #Isola - ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi, Andrea Cerioli perplesso per l'unione dei gruppi: 'Un pugno nei reni' - infoitcultura : Isola dei Famosi, la disperazione di Andrea Cerioli: “È un pugno nei reni” - R4geunseen : @buffona5 Sei andata a sbattere conto un pugno nei sogni? Era il mio. - ju2tsaying : Allora anche mettendomi nella sua situazione, capisco il fastidio della gente che ti scrive e ti tagga in tutte le… -