Spread Btp Bund chiude in rialzo a 117,7 punti

Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 117,7 punti rispetto ai 114 della chiusura di ieri e ai 115,3 dell'apertura. Il rendimento del decennale italiano resta sopra l'1% (1,055%).

13 maggio 2021

