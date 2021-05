Spazio, sarà il Cira di Capua a realizzare il sistema di protezione termica di Space Rider (Di giovedì 13 maggio 2021) sarà il Cira, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, a sviluppare, testare e realizzare il sistema di protezione termica e le superfici di controllo i “Body Flap”, di Space Rider, il sistema europeo di trasporto spaziale riutilizzabile per missioni in orbita bassa. E’ quanto stabilito dal contratto che Thales Alenia Space Italia e Cira, rappresentata dal suo Presidente Giuseppe Morsillo, hanno firmato nei giorni scorsi. Grazie al successo ottenuto con lo sviluppo del prototipo delle superfici di controllo in materiale ceramico ISiComp®, il Cira vede così estendere il perimetro delle sue attività, con un contratto del valore di 12,8 milioni di Euro, confermando il suo ruolo chiave nel ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021)il, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, a sviluppare, testare eildie le superfici di controllo i “Body Flap”, di, ileuropeo di trasporto spaziale riutilizzabile per missioni in orbita bassa. E’ quanto stabilito dal contratto che Thales AleniaItalia e, rappresentata dal suo Presidente Giuseppe Morsillo, hanno firmato nei giorni scorsi. Grazie al successo ottenuto con lo sviluppo del prototipo delle superfici di controllo in materiale ceramico ISiComp®, ilvede così estendere il perimetro delle sue attività, con un contratto del valore di 12,8 milioni di Euro, confermando il suo ruolo chiave nel ...

