Scrivere un testo al PC immaginando di scriverlo su carta: ci è riuscito un utente paralizzato (Di giovedì 13 maggio 2021) La nuova interfaccia cervello-computer ha consentito a un utente paralizzato di produrre un testo al PC immaginando di scriverlo su carta. Ottimi i risultati, con 95 caratteri al minuto e un tasso di errore dell'1% con la correzione automatica attivata.

