Sambenedettese | il Tribunale di Ascoli fissa la data per l’asta fallimentare | ecco quando si terrà

(Di giovedì 13 maggio 2021), c'è l'asta.E' di poche settimane fa la notizia del fallimento ufficiale della, dopo i mancati pagamenti avvenuti durante la gestione Serafino causati dalla grave situazione economica vissuta dal club.La società, come da prassi, è in mano ai curatori fallimentari che si stanno adoperando per trovare un nuovo acquirente che salvi il titolo sportivo e la categoria. Gli interessati alle sorti dellae quindi a rilevarla all'asta passerebbero dal coreano Kim, a Caiata a Moneti e De Sarlo, ma entro il termine ultimo delle 14:00 di ieri non sarebbe giunta alcuna offerta per l'acquisto del club. In virtù di questa situazione, ildiPiceno, hato per mercoledì 19 maggio l'asta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sambenedettese Tribunale

Il giudice deldi Ascoli ha fissato l'asta per l'aggiudicazione del complesso dellaa mercoledì 19 maggio. Come riporta il Corriere dello Sport, la decisione è stata presa dopo che nessuno ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO - L'asta per rilevare lasi terrà mercoledì 19 maggio. Così è stato deciso al termine di ore di costanti dialoghi tra i curatori fallimentari e ilal cui vaglio c'è, attualmente, la bozza ...San Benedetto, il commerciante denunciato dalla sua ex moglie: "Ho ricevuto telefonate sullo stato di salute della ragazza e sono caduta dalle nuvole" ...Dieci giornate di squalifica per Claudio Santini, ex Lucchese nella stagione 2014-2015 in serie "C". L’attaccante del Padova era stato deferito dal procuratore federale per presunti insulti razzisti n ...