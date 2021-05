Rock in Roma 2021 annullato, rinvio al 2022 (Di giovedì 13 maggio 2021) Rock in Roma 2021 annullato, non si farà. Gli organizzatori del festival hanno annunciano “lo stop forzato”, per il secondo anno consecutivo, e il rinvio al 2022. La decisione arriva dai fondatori del festival: “Con immenso dispiacere comunichiamo ufficialmente che anche quest’anno il Rock in Roma non potrà svolgersi. Ci abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo sperato fino all’ultimo di non dovervi dare questa comunicazione per il secondo anno ma, a causa delle restrizioni in essere in merito agli eventi di musica dal vivo e per la sicurezza di tutti, l’unica soluzione è quella di rimandare il Rock in Roma al 2022. Vi ringraziamo ancora una volta per la pazienza e il supporto che ci avete ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021)in, non si farà. Gli organizzatori del festival hanno annunciano “lo stop forzato”, per il secondo anno consecutivo, e ilal. La decisione arriva dai fondatori del festival: “Con immenso dispiacere comunichiamo ufficialmente che anche quest’anno ilinnon potrà svolgersi. Ci abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo sperato fino all’ultimo di non dovervi dare questa comunicazione per il secondo anno ma, a causa delle restrizioni in essere in merito agli eventi di musica dal vivo e per la sicurezza di tutti, l’unica soluzione è quella di rimandare ilinal. Vi ringraziamo ancora una volta per la pazienza e il supporto che ci avete ...

