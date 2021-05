RAI – ADL e Allegri sono amici, gli ultimi contatti risalgono ad un mese fa. Tre squadre possono ostacolare il Napoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sulla panchina del Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Allegri e De Laurentiis sono amici, non conoscenti. Allegri è la persone che ha consigliato il nome di Gattuso per il Napoli lo scorso anno. Gli amici si sentono al telefono, quindi De Laurentiis e Allegri si sono sentiti spesso e avranno parlato anche del fatto di tenere Gattuso a gennaio quando si è parlato di esonero. Un mese fa vi posso assicurare che Allegri e ADL si sono almeno sentiti, non posso assicurare se si sono visti. Spesso va a Roma dove abita la compagna Ambra ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissfacendo il punto sulla panchina del. Ecco quanto evidenziato: “e De Laurentiis, non conoscenti.è la persone che ha consigliato il nome di Gattuso per illo scorso anno. Glisi sentono al telefono, quindi De Laurentiis esisentiti spesso e avranno parlato anche del fatto di tenere Gattuso a gennaio quando si è parlato di esonero. Unfa vi posso assicurare chee ADL sialmeno sentiti, non posso assicurare se sivisti. Spesso va a Roma dove abita la compagna Ambra ...

Advertising

allgoalsnapoli : Rai - Allegri-ADL, ci sono già stati contatti: pista complicata per tre ostacoli, ma il Napoli è in corsa… - lazio_magazine : RAI - Venerato: 'Allegri rappresenta il sogno di ADL, ma se Simone Inzaghi non rinnova con la Lazio, può diventare… - apetrazzuolo : RAI - Venerato: 'Allegri rappresenta il sogno di ADL, ma se Simone Inzaghi non rinnova con la Lazio, può diventare… - tuttonapoli : Rai - Allegri-Napoli, contatto un mese fa ma non mancano gli ostacoli: la situazione - gilnar76 : RAI – Gattuso andrà ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -