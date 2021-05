Pomeriggio 5 | Mercedesz Henger fa chiarezza sul suo attuale rapporto con Lucas Peracchi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Risalgono a diversi giorni fa le Instagram Stories con le qualiaveva voluto comunicare la fine della sua relazione con. L’ex tronista, infatti, aveva postato dei video per ufficializzare la rottura, salvo poi eliminarli in un momento successivo. La coppia ha sempre avuto una relazione fatta di alti e bassi. Non è la prima volta che uno dei due annuncia la fine di questa storia d’amore. Negli ultimi tempi, però, sembrava che i due avessero finalmente trovato la loro dimensione. Ipotesi, questa, smentita a inizio maggio quandoha annunciato a mezzo social di aver messo un punto alla sua relazione con la. Anche questa volta, però, non tutti hanno creduto che si trattasse di una chiusura definitiva. Ad intervenire per fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Mercedesz

