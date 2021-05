Paolo Bonolis ad Avanti un altro! è scontro con Luca Laurenti | ecco cosa è successo

(Di giovedì 13 maggio 2021)ha litigato cone ha abbandonato lo studio diungridando: "Te devi sta' zitto". Durante la puntata diun, andata in onda su Canale 5 mercoledì 12 maggio,ha litigato coned in seguito ha chiesto scusa al collega abbandonando lo studio televisivo. Nel fare una domanda su una canzone,ha cambiato l'ultima parola di un verso al chelo ha prontamente corretto suscitando l'ira del conduttore. La replica diè arrivata immediatamente: "Te devi sta' zitto. Non ho resistito". A quel puntosi è infastidito e ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Anche un battibecco si trasforma in una gag trae Luca Laurenti . I conduttori di 'Avanti un altro' , nel corso della puntata di mercoledì 12 maggio, sono stati protagonisti di un acceso e ironico battibecco, che ha portatoa ...Resterebbero comunque ancora in corsaed Elisa Isoardi per il prime time, ma Barbara D'Urso sta guadagnando terreno in queste ore e potrebbe superare tutta la concorrenza. Il 'Biscione' ...Continuano a girare voci e retroscena pesanti su Barbara D'Urso, mai successo a Mediaset in tanti anni di carriera di Carmelita ...Paolo Bonolis continua a sorprendere i suoi tanti seguaci e con maestria evita una gaffe: il conduttore di 'Avanti un altro' risolve tutto ...