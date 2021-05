Omissioni e mezze verità | quel che Conte non dice

giu33liana : @DiventandoJeeg Importtante verificare le fonti e incrociare i dati per schiumare le notizie dalla propaganda e dal… - andreaventura01 : Ancora uno sforzo e 'il Pedante' giungerà alle mie conclusioni, già note... e non potrà più scrivere sulla 'Verità'… -

Ultime Notizie dalla rete : Omissioni mezze

il Giornale

Dalla caduta del suo governo sono passati praticamente tre mesi, ma il progetto di rifondazione del Movimento 5 Stelle targato Giuseppe Conte fatica a decollare. Prima la lectio magistralis all'...In questi giorni Campobello è sotto shock per una vicenda che fotografa un contesto di violenza gratuita, diverità. La ragazza ha raccontato di essere stata invitata ad una festa in ...Doppio mandato, Rousseau, scandalo Csm e "supercazzole": l'ex premier parla per non parlare. E disprezza chi gli ha permesso di restare a palazzo Chigi ...ROMA - Bisogna "insistere" sulla revisione completa della rete di assistenza per gli anziani, perché il loro sacrificio in questo anno di pandemia "non sia stato inutile". E' il pungolo del cardinale ...