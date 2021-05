“Non ci piace per niente”. Massimiliano Mollicone, è successo dopo la scelta di Vanessa a UeD (Di giovedì 13 maggio 2021) Il tronista di ‘Uomini e Donne’ Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta e ha chiuso nel migliore dei modi la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. La sua giornata da sogno è andata in onda nella puntata del 13 maggio. In un primo momento il giovane ha fatto entrare Eugenia Rigotti, la non scelta. A lei ha detto: “Volevo ringraziarti per quello che hai fatto per me, per avermi ascoltato mentre condividevo la parte più intima di me. Sei stata unica, è difficile trovare le parole giuste”. E poi: “Avevo puntato tantissimo su di te sin dal primo giorno e sei stata l’unica che negli ultimi otto anni è stata in grado di far uscire una parte di me che finora avevo sempre nascosto. Mi auguro che tu possa trovare la persona giusta, che valga almeno la metà di te”. Lei però non è riuscita ad abbracciarlo ed è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Il tronista di ‘Uomini e Donne’ha fatto la suae ha chiuso nel migliore dei modi la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. La sua giornata da sogno è andata in onda nella puntata del 13 maggio. In un primo momento il giovane ha fatto entrare Eugenia Rigotti, la non. A lei ha detto: “Volevo ringraziarti per quello che hai fatto per me, per avermi ascoltato mentre condividevo la parte più intima di me. Sei stata unica, è difficile trovare le parole giuste”. E poi: “Avevo puntato tantissimo su di te sin dal primo giorno e sei stata l’unica che negli ultimi otto anni è stata in grado di far uscire una parte di me che finora avevo sempre nascosto. Mi auguro che tu possa trovare la persona giusta, che valga almeno la metà di te”. Lei però non è riuscita ad abbracciarlo ed è ...

