New Pokemon Snap debutta primo nelle classifiche giapponesi | un gioco PS5 nella top 10 – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

New Pokemon Snap debutta primo nelle classifiche giapponesi, un gioco PS5 nella top 10

New Pokémon Snap per Nintendo Switch ha debuttato primo nelle classifiche giapponesi di Famitsu (26/04 – 09/05/2021), che vedono finalmente apparire un gioco per PS5 nella top 10: Resident Evil Village, che ha conquistato la sesta posizione con 38.713 copie vendute. La console ibrida di Nintendo domina sempre, prendendo sette posizioni su dieci, ma quantomeno non ci troviamo di fronte al solito monocolore.

