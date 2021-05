MotoGP | Rossi | “Morbidelli nel VR46? Ci piacerebbe”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Rossi

Gli appassionati e i tifosi del numero 46, si aspettano un cambio di passo da parte di Valentino, che ha Le Mans è il pilota con più podi in carriera. 'Mi piace molto Le Mans, buon circuito per ...... a quota 4, ed il fatto che i 33 GP di Le Mans abbiano visto finora 47 piloti diversi sul podio la dice lunga sulla portata dell'impresa di. Il record delle vittorie di Lorenzo vede Valentino ...Valentino Rossi si cimenta nei panni del team principal VR46. Per la prossima stagione MotoGP spera di avere Franco Morbidelli nel suo team. Valentino Rossi a Le Mans è come davanti ad un bivio. Serve ...Le dichiarazioni di Valentino Rossi: "Morbidelli nel VR46? Ci piacerebbe, Franco è uno dei piloti più forti ma dobbiamo valutare" ...