MotoGP Francia | Bastianini | ' La pioggia di Le Mans non mi fa paura'

Enea Bastianini guarda il cielo grigio di Le Mans e lo confronta con il meteo previsto in quella zona della. Si prospetta unaallagata e per lui sarebbe la prima volta in questa classe: ' Qui la faccenda è bagnata - ride - e mi sa che pioverà per tutti i giorni del weekend francese. Bene, ...Le Mans , 13 maggio 2021 " Dopo la vittoria di Jack Miller a Jerez e la crisi di Fabio Quartararo , dovuta a una sindrome compartimentale al braccio, poi risolta con intervento chirurgico, il Mondiale ...Sul circuito di casa, Quartararo è pronto a riprendersi il primato in generale, con Bagnaia e le Ducati a promettere battaglia ...Saranno Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo a giocarsi la vittoria a Le Mans? I due piloti, rispettivamente primo e secondo della classifica piloti con soli due punti di differenza, sono i principali ...